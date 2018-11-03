Україна та Туреччина підписали документи про двосторонню співпрацю – АП

Україна та Туреччина підписали низку документів про двосторонню співпрацю, повідомила прес-служба Адміністрації президента України.

Зокрема, генеральний директор «Укроборонпрому» Павло Букін разом із президентом з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїлом Деміром підписали «Меморандум між ДК «Укроборонпром» та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки щодо взаємних банківських гарантій».

Документ визначає умови виконання договірних зобов'язань між ДК «Укроборонпром» та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки, зокрема у контексті регулювання порядку отримання банківських гарантій, необхідних для реалізації проектів у сфері оборонної промисловості.

В Адміністрації президента пояснили, що меморандум закріплює домовленості сторін про реалізацію контрактів у сфері оборонної промисловості без необхідності отримання банківських гарантій, якщо сума становить менше 10 мільйонів доларів.

Крім того, була укладена угода про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької Республіки.

Згідно з повідомленням, вона створить правові основи для заснування управлінням Турецького агентства співробітництва та координації Офісу координації програм в Україні з метою розвитку співпраці в економічних та соціальних сферах між урядами двох країн.