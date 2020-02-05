«Київ-Баскет» програв у Кубку Європи ФІБА, але вийшов до плей-оф

У київському «Палаці спорту» завершився матч шостого туру другого раунду Кубка Європи ФІБА, де «Київ-Баскет» боровся за перше місце в квартеті з латвійським «Вентспілсом».

У першій чверті команда Айнарса Багатскіса дозволила суперникам з Латвії нав’язати свою гру та повести в рахунку – 15:23. У другій «десятихвилинці» кияни вирівняли гру і скоротили різницю до двох очок. Проте вже після великої перерви латвійці знову були активнішими та влучнішими, тож на заключну хвилину гості виходили, маючи 10 очок переваги. Матч завершився з рахунком 80:88 на користь «Вентспілса». Саме латвійці виходять до плей-оф з першого місця.

Найкращим серед киян став Сергій Павлов, який набрав 20 очок.

За результатами 6 турів «Київ-Баскет» посідає друге місце в групі К, маючи в своєму активі чотири перемоги та дві поразки. І в березні київський клуб зіграє в ¼ фіналу проти турецької «Каршияки», яка виграла всі шість матчів другого раунду. Наразі, цей клуб посідає друге місце в чемпіонаті Туреччини.