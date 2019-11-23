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23 листопада 2019, Київ 23:32
Новини | Спорт

Фехтування: українець Рейзлін переміг росіянина і виграв етап Кубку світу

У жовтні Ігор Рейзлін чемпіоном VII Всесвітніх ігор серед військовослужбовців. На фото – збірна України з фехтування

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Український шпажист Ігор Рейзлін уперше в кар’єрі виборов золоту нагороду на Кубку світу з фехтування, який завершився у швейцарському Берні.

У фіналі українець здолав росіянина Вадима Анохіна – бронзового призера чемпіонату Європи-2017 року – з рахунком 11:10.

На шляху до «золота» Рейзлін також подолав китайця Дун Чао (15:6), швейцарця Тео Брошара (15:14), угорця Петера Шомфаї (15:14), корейця Ма Се Ґона (15:9), французів Ромена Каннона (15:12), Янніка Бореля (15:12) і Александра Бардене (15:10).

Іще один українець Роман Свічкар виборов бронзову нагороду.

Тим часом українська шаблістка Ольга Харлан стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу у французькому Орлеані.

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