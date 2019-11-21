Волейбол: «Хімік» програв дебютний матч у груповому раунді Ліги чемпіонів

Історичний дебют волейбольного жіночого клубу «Хімік» у груповому раунді Ліги чемпіонів розпочався з поразки. На виїзді клуб з міста Южне Одеської області не зміг втримати натиску італійської команди «Новара» – чинного переможця Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 (25:17, 25:10, 25:7).

Найрезультативнішим гравцем серед українок стала Тетяна Козлова, яка набрала 6 очок.

В іншому матчі туру польський клуб «ЛКС» виявився сильнішим за штутгартський «Альянс» – 3:2.

Наступний матч відбудеться 26 листопада. Вдома «Хімік» прийматиме польську команду «ЛКС».

«Хімік» – перший український клуб, який пробився до групового турніру Ліги чемпіонів (не плутати з Кубком європейських чемпіонів, де у 90-х роках грала луганська «Іскра»).

Цю путівку «Хімік» виборов у двох зустрічах проти чеського клубу «Оломоуц». Через те, що в першому матчі українки святкували перемогу, а у другому – виграли чехи, то команди розіграли «золотий сет», у якому кращим став «Хімік».