Баскетбол: «Київ-Баскет» поступився в Кубку Європи ФІБА 

У середу, 24 березня, завершилася 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА, де «Київ-Баскет» поступився ізраільському клубові «Нес-Ціона».

Кияни розпочали гру з мінімальною перевагою над суперниками, а вже після другою чверті вирвалися вперед, маючи різницю у 8 очок.

Проте третя «десятихвилинка» виявилася провальною для «Київ-Баскета». Підопічні Айнарса Багатскіса програли третю чверть із різницею у 21 очко. Повернутися в гру київському клубові не вдалося. «Нес-Ціона» виграла з рахунком 76:90.

Раніше до чвертьфіналів не пробилися ще два українські клуби. «Прометей» з Кам’янського поступився бельгійському «Монсу» (81:88), а «Дніпро» не впорався з румунською «Ораді» (72:78).