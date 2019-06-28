Українці здобули ще два «золота» на Європейських іграх

Збірна України здобула п’ять нагород у восьмий день змагань на II Європейських іграх, що тривають у білоруському Мінську, з них дві золоті.

«Золото» здобула борчиня Юлія Ткач, яка виступає у ваговій категорії до 62 кг. У фінальній сутичці українка перемогла представницю Азербайджану Ельміру Ґамбарову з рахунком 4:0.

Іще одну нагороду найвищого ґатунку вибороли українські легкоатлети в командних змаганнях, які проходили в дев’яти дисциплінах: біг на 100 метрів серед чоловіків і жінок, бар’єрний біг серед жінок і чоловіків (100 і 110 метрів відповідно), метання списа (жінки), стрибки в довжину (жінки) та у висоту (чоловіки), мішана естафета 4×400 метрів і мішана комбінована естафета переслідування (800 м – 600 м – 400 м – 200 м)

Єдине «срібло» за день в активі борчині Оксани Лівач, яка виступала у ваговій категорії до 50 кг. У сутичці за золоту нагороду Лівач поступилася ексукраїнці Марії Стадник, яка зараз виступає за Азербайджан.

Бронзовим призером став боксер Євген Барабанов (до 69 кг) та Олена Костевич і Павло Коростильов – у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів серед мішаних пар.

Загалом збірна України виборола на цей час 32 нагороди: 9 золотих, 12 срібних і 11 бронзових. У таблиці командних здобутків «синьо-жовті» йдуть четвертими, після Росії, Білорусі й Італії.