Чемпіонат світу: українські параканоїсти вибороли 2 «золота»

В угорському Сегеді триває чемпіонат світу з параканое. 24 серпня українська збірна здобула дві нагороди найвищого ґатунку.

На дистанції 200 метрів «золото» здобула параканоїстка Марина Мажула (KL1). Її час 55.99 секунди. За словами Мажули, вже другий рік поспіль вона виступає в День Незалежності України на світовій першості, тож було принциповим виграти саме сьогодні.

«Це надає сили, бо знаєш, що на тебе дивитимутться не лише рідні, але вся Україна. І це стимулює вигравати і обіймати перші місця, бо сьогодні, як ніколи, хочеться подарувати цю нагороду Україні – таке привітання з днем народження від українських параканоїстів. Виступом задоволена, хоча на старті трошки помилилася, тому потрібно було набирати обертів, щоб ця помилка не стала для мене фатальною», – пояснила Мажула.

Уже за дві хвилини ще одне «золото» у параканое на дистанції 200 метрів виборов Сергій Ємельянов з часом 40,03 секунди, обійшовши російського спортсмена Леоніда Крилова та бразильця Кайо Рібейру де Карвалью.

«Насправді важкувато було. Хоча і зі швидкістю непогано, і результат нормальний, але важкувато йшла дистанція. Є над чим працювати. Але радий, що зміг сьогодні виграти. Хочу, щоб наш гімн лунав частіше, і ми прославляли нашу країну і далі на світовому рівні», – прокоментував Ємельянов.

Дві золоті нагороди гарантували Україні ліцензії на Паралімпіаду 2020 року в Токіо. Також на Ігри здобув путівку Микола Синюк (KL2, 200м).

Змагання з параканое у Сегеді завершилися. Загалом українська команда виборола 3 золоті та 1 бронзову нагороду. Боротьба в олімпійських дисциплінах триватиме до 25 серпня.