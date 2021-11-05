В уряді повідомили про додаткові майже пів мільярда гривень для палаців спорту у регіонах

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив про виділення з бюджету додаткових 458,5 мільйона гривень на сім спортивних об’єктів у регіонах України.

За його словами, будуть профінансовані льодова арена у Мелітополі, палац спорту у Рівному, багатофункціональний спортивний комплекс в Умані, центр Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка», спортивно-оздоровчий комплекс «Н2О-Махі» в Тростянці, палаци спорту у Хмельницькому та Тернополі.

За даними уряду, навесні було розподілено субвенцію у розмірі 800 млн грн серед 11 областей на розвиток спортивної інфраструктури. 5 об’єктів будуть введені в експлуатацію цьогоріч.

Всі комплекси призначені для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань, навчально-тренувальних зборів для національних збірних команд з не менш ніж п’яти олімпійських видів спорту, а також для занять масовим спортом.