Досудове розслідування у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для ЗСУ завершене – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили про завершення досудового розслідування у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для Збройних сил України. Як йдеться на сайті ОГП, підозрюваним надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

«У кримінальному провадженні повідомлено про підозру 8 особам, серед яких два генерали та засновник підприємства-виробника бронежилетів, який лобіював через заступника Міністра оборони України інтереси свого підприємства. Їм інкримінується вчинення за попередньою змовою групою осіб бездіяльності військовою владою, що спричинила тяжкі наслідки в умовах особливого періоду», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час досудового розслідування відбулося 43 обшуки, в ході яких були вилучені 11 тисяч бронежилетів.

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«Під час слідчого експерименту з дотриманням усіх правил сертифікаційних випробувань встановлено, що захисні властивості бронежилетів не відповідають заявленим виробником 1-4 класам захисту. Також проведено 13 судових експертиз, за результатами яких встановлено, що більше 70% бронежилетів прострілюються тими видами зброї, від якої повинні захищати військовослужбовців», – вказали в ОГП.

У липні 2019 року Державне бюро розслідувань оприлюднило розмови працівників Міноборони, звинувативши чиновників відомства «у закупівлі 20 тисяч неякісних бронежилетів» для військових на загальну суму 176 мільйонів гривень. Експертиза слідчих тоді показала, що при намоканні один із його захисних елементів – балістичний пакет – прострілюється. Підозру отримали двоє представників фірми-виробника, а також п’ятеро військових – посадовців Міноборони, серед яких генерал Дмитро Марченко та його підлеглі.