Місце перебування засуджених у «справі українських диверсантів» Дудки і Бессарабова невідоме – родичі

Місце перебування засуджених у «справі українських диверсантів» Володимира Дудки і Олексія Бессарабова залишається невідомим. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на сина Дудки Іллю Каверникова.

«Де він (Володимир Дудка – ред.) зараз, як його здоров’я і чи є у нього ліки я не знаю. Минулого тижня я намагався дізнатися, чи прибув батько в СІЗО «Лефортово» (в Москві – ред.), однак там сказали, що його ще немає», – розповів Каверников.

За його словами, адвокати Володимира Дудки також досі не знають, де він перебуває.

Верховний суд Росії планує 15 жовтня розглянути скаргу на вирок фігурантам «справи українських диверсантів» Олексію Бессарабову та Володимирові Дудці, для чого їх етапують до Москви з сімферопольського СІЗО, де вони утримуються майже три роки.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці.