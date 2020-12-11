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11 грудня 2020, Київ 06:46
Новини | Політика

Справа про видобуток піску в Криму: одеського суддю, який зняв арешт із російського судна, позбавили доплат

Йдеться про рішення щодо зняття арешту з російського судна Seabreeze (зображення ілюстративне)

Вища рада правосуддя винесла догану і позбавила доплат одеського суддю Анатолія Деруса за скаргою прокурора АРК і Севастополя Ігоря Поночовного, йдеться на сайті ВРП України.

«Розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за скаргою прокурора Автономної Республіки Крим Поночовного І.М., притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Приморського районного суду міста Одеси Деруса Анатолія Володимировича і застосувати до нього дисциплінарні санкції у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців», – йдеться у повідомленні.

Як підтвердили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в прокуратурі АРК, йдеться про рішення щодо зняття арешту з російського судна Seabreeze, яке, за даними слідства, проводило видобуток піску на узбережжі Криму.

У травні 2018 року український суд заарештував російське судно-земснаряд «Печора» у справі про незаконний видобуток піску в анексованому Росією Криму. А 10 квітня того ж року в зазначеному кримінальному провадженні накладено арешт на судно Seabreeze, що належить російській компанії.

За даними ГПУ, видобуток піску проводили для будівництва мосту через Керченську протоку.

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