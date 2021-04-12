У «справах Майдану» повідомлено про підозру екссудді столичного райсуду – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили про вручення підозру колишньому голові одного з районних судів Києва – судді у відставці, а нині адвокатові, якому інкримінують «незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою» в період Революції гідності.

«За даними слідства, заради залякування мітингувальників, які 29 грудня 2013 року були учасниками руху автоколони від Хрещатика до резиденції «Межигір’я» колишнього президента України, суддя за відсутності доказів притягнув до адміністративної відповідальності двох осіб за нібито невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП). 25 січня 2014 року суддя призначив їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення за таке правопорушення – позбавлення права керування транспортним засобом. Разом з цим слідством встановлено, що притягнуті до відповідальності громадяни взагалі не брали участі в автопробігу до «Межигір’я» і навіть не мали водійських посвідчень. Один із них є особою з інвалідністю першої групи, яка потребує для пересування сторонньої допомоги», – йдеться в повідомленні ОГП.

За даними ОГП, досудове розслідування триває.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.