Олімпійський чемпіон Усейн Болт захворів на COVID-19

Дев’ятиразовий олімпійський чемпіон, 34-річний ямайський спринтер Усейн Болт повідомив, що захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19. За його словами, у суботу, 22 серпня, він здав аналізи, щоб здійснити авіапереліт. Спортсмен зазначив, що симптомів захворювання у нього немає, але він має намір ізолюватися в своєму будинку на Ямайці.

«Я зробив тест у суботу, щоб полетіти, тому що у мене є робота. Я намагаюся нести відповідальність, тому я збираюся залишитися тут для своїх друзів», – сказав у своєму відеозверненні Усейн Болт.

Усейн Болт завершив свою кар’єру в 2017 році. Його світові рекорди на дистанціях 100 і 200 метрів (9,58 секунди і 19,19 секунди відповідно), встановлені в серпні 2009 року в Берліні, ніхто й досі не побив.