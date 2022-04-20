Чорногорія заборонила мовлення Russia Today і Sputnik

Чорногорія заборонила мовлення російських державних Russia Today та Sputnik, повідомляє агенція Reuters.

Згідно з повідомленням, влада Чорногорії ухвалила таке рішення після того, як у березні Євросоюз заборонив Russia Today та Sputnik через систематичну маніпуляцію інформацією навколо вторгнення Росії в Україну.

Голова Ради електронних ЗМІ Бранко Бошкович повідомив, що RT та Sputnik були автоматично заборонені в Чорногорії відповідно до санкцій, які набрали чинності минулого тижня.

Місцевим операторам заборонено транслювати, розповсюджувати або іншим чином сприяти поширенню будь-якого контенту RT та Sputnik.

8 квітня Чорногорія ухвалила пакет санкцій через вторгнення Росії до України.

До цього МЗС країни оголосило персонами нон-грата чотирьох російських дипломатів.