США видали Німеччині 95-річного колишнього охоронця концтабору

США видали ФРН громадянина Німеччини та жителя американського штату Теннессі Фрідріха Карла Б. (Friedrich Karl B.), який у 1945 році служив охоронцем у концентраційному таборі в Ноєнгамме поблизу Меппен (земля Нижня Саксонія).

Як повідомило в суботу, 20 лютого, агентство dpa, 95-річного чоловіка доставили у міжнародний аеропорт Франкфурта-на-Майні літаком санітарної авіації.

Федеральна поліція передала його Земельному відомству у кримінальних справах (LKA) Гессена. За даними представника LKA, прокуратура вже направила запит на допит колишнього охоронця за звинуваченням у співучасті в убивстві.

У березні 2020 року постанову про видворення Фрідріха Карла Б. з США винесла суддя з імміграційних питань Ребекка Холт.

Відповідно до ухвали американського суду, чоловік «добровільно служив охоронцем у концентраційному таборі, де мало місце переслідування» ув’язнених.

Зазначається, що серед в’язнів були євреї, поляки, росіяни, данці, голландці, латиші, французи, італійці та інші «політичні противники» нацистів.