Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
20 лютого 2021, Київ 22:01
Новини | Міжнародні

США видали Німеччині 95-річного колишнього охоронця концтабору

У березні 2020 року постанову про видворення Фрідріха Карла Б. з США винесла суддя з імміграційних питань Ребекка Холт.

США видали ФРН громадянина Німеччини та жителя американського штату Теннессі Фрідріха Карла Б. (Friedrich Karl B.), який у 1945 році служив охоронцем у концентраційному таборі в Ноєнгамме поблизу Меппен (земля Нижня Саксонія).

Як повідомило в суботу, 20 лютого, агентство dpa, 95-річного чоловіка доставили у міжнародний аеропорт Франкфурта-на-Майні літаком санітарної авіації.

Федеральна поліція передала його Земельному відомству у кримінальних справах (LKA) Гессена. За даними представника LKA, прокуратура вже направила запит на допит колишнього охоронця за звинуваченням у співучасті в убивстві.

У березні 2020 року постанову про видворення Фрідріха Карла Б. з США винесла суддя з імміграційних питань Ребекка Холт.

Відповідно до ухвали американського суду, чоловік «добровільно служив охоронцем у концентраційному таборі, де мало місце переслідування» ув’язнених.

Зазначається, що серед в’язнів були євреї, поляки, росіяни, данці, голландці, латиші, французи, італійці та інші «політичні противники» нацистів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG