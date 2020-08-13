Експерти в США попередили про нове програмне забезпечення пов’язаних із Росією хакерів

Агентство США з національної безпеки (АНБ) спільно з Федеральним бюро розслідувань випустили доповідь із кібербезпеки, в якому попередили про раніше невідомі російські шкідливі програми.

Це програмне забезпечення, йдеться в звіті, є набором засобів під загальною назвою «Дроворуб». Експерти стверджують, що ця програма використовувалася російською військовою розвідкою ГРУ як частина операцій із кібершпигунства. У доповіді наводиться конкретний підрозділ, військова частина 26165 85-го Основного центру спеціальних служб Головного управління Генштабу Росії. Воно, як стверджується, безпосередньо стосується «Дроворуба».

Цей центр російського Генштабу, за даними авторів звіту, пов’язаний із хакерами, які стоять за зламом серверів Демократичної партії за кілька місяців до президентських виборів у США в 2016 році. За останні роки уряди кількох західних країн, аналітичні центри та корпорації неодноразово звинувачували у зламі російських хакерів, в тому числі з групи ART28 або Fancy Bear.

Програмне забезпечення «Дроворуб» використовувалося для зламу комп’ютерів на базі операційної системи Linux, яка широко використовується в серверній інфраструктурі, пише з посиланням на оприлюднений звіт «Голос Америки». Аналіз експертів з АНБ і ФБР продовжує серію викриттів російських хакерів перед новими президентськими виборами у США.

Російська влада завжди заперечувала зв’язок із хакерами і звинувачення у втручанні в справи інших країн, в тому числі в американські президентські вибори.