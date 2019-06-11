Помпео і грузинський прем’єр Бахтадзе обговорять зв'язки Вашингтона та Тбілісі

Державний секретар США Майк Помпео зустрінеться 11 червня у Вашингтоні з прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, щоб обговорити «низку двосторонніх питань».

Речник Держдепартаменту Морґан Ортаґус 10 червня заявив, що Сполучені Штати не визнають легітимність виборів для законодавчого органу в сепаратистському регіоні Грузії, Південній Осетії.

«Наша позиція щодо Південної Осетії залишається чіткою. Цей регіон є невід’ємною частиною Грузії», – сказав речник, підтвердивши «тверду підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах міжнародно визнаних кордонів».

На 34 місця у так званому «національному парлапменті» Південної Осетії під час голосування 9 червня претендували близько 100 кандидатів. Тбілісі засудив це як брутальне порушення суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

Євросоюз також заявив, що не визнає «конституційні та законодавчі рамки», в яких відбулося голосуваннявибори.

Москва тримає тисячі своїх військових у Південній Осетії та іншому грузинському регіоні Абхазії, Росія визнала їхню незалежність після війни з Грузією в серпні 2008 року.