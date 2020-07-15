Білий дім дозволив іноземним студентам залишатися в США під час навчання онлайн

Влада США вирішила скасувати обов’язкову вимогу для іноземних студентів залишити країну, якщо заняття в їхніх університетах і коледжах будуть повністю переведені в режим онлайн через епідемію коронавірусної інфекції, повідомляє «Голос Америки».

У Білому домі підтвердили, що відмовляться від цього плану в зв’язку з великою кількістю судових позовів, поданих університетами і владою кількох штатів.

Позови, зокрема, подали Гарвард і Массачусетський технологічний інститут. Університети заявляють, що дії адміністрації незаконні і негативно позначаться на академічному процесі. Проти висилки іноземних студентів виступили і 20 американських штатів. Десятки великих компаній, включно з Google, Facebook і Twitter, коледжів і університетів надали в суди експертні думки, автори яких підтримують позови з вимогою до президента США відновити колишню політику щодо іноземних студентів.

Під час судового засідання за позовом Гарвардського університету 14 липня окружний суддя штату Массачусетс Еллісон Берроуз заявив, що адміністрація США і два провідних виші, які позиваються до Білого дому, дійшли згоди щодо скасування нових правил.

Керівництво Гарварду планує в майбутньому навчальному році повністю перевести всі заняття в режим онлайн. Президент Дональд Трамп, який наполягає на відкритті всіх шкіл вже цієї осені, назвав план Гарвардського університету «безглуздим».

В американських вишах навчається понад мільйон іноземних студентів, і багато навчальних закладів фінансово залежать від іноземців, які платять десятки тисяч доларів за навчання.