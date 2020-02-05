США: Трамп не потиснув руку Пелосі, вона розірвала текст його промови

У США під час виголошення 4 лютого президентом Дональдом Трампом щорічного звернення до обох палат Конгресу стався інцидент.

Перед початком виступу Трамп роздав копії доповіді віцепрезиденту США Майку Пенсу та спікеру Палати представників Ненсі Пелосі, які сиділи в президії. У відповідь Пелосі простягнула руку президентові, але той відмовився її потиснути.

Після закінчення виступу Трампа Пелосі демонстративно розірвала текст його промови. Після тог вона заявила журналістам, що це було «найбільш чемне, що вона могла зробити, враховуючи наявні альтернативи».

Трамп і Пелосі, що представляють Республіканську і Демократичну партії США, давно конфліктують між собою. Суперечності між політиками посилилися на тлі імпічменту, який оголосила Трампу Палата представників, очолювана Пелосі. 5 лютого голосування щодо імпічменту має відбутися в Сенаті США, очікується, що республіканська більшість цієї палати відкине звинувачення на адресу президента.