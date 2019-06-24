США запроваджують санкції проти верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї

Сполучені Штати запроваджують санкції проти верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, заявив 24 червня президент США Дональд Трамп перед підписанням відповідного указу.

За словами Трампа, санкції є відповіддю на агресивні дії Ірану, зокрема на знищення іранськими військовими американського безпілотника, який, як стверджують США, перебував над міжнародними водами.

За словами президента США, санкцій не уникнуть і помічники Хаменеї. Як сказав Трамп, санкції мають позбавити іранського лідера і його оточення доступу до важливих джерел фінансування. Міністр фінансів США Стівен Мнучін уточнив, що санкції передбачають заморожування «мільярдів доларів» іранських активів.

За словами Мнучіна, Вашингтон також готує санкції проти міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа.

За словами Трампа, Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном, проте не дозволять йому стати ядерною державою, а також мають намір домогтися припинення підтримки Тегераном терористичних угруповань.

Держсекретар США Майк Помпео 24 червня відвідує Саудівську Аравію та ОАЕ. Загострення ситуації навколо Ірану є головним питанням порядку денного переговорів.

США, Саудівська Аравія, Велика Британія і Об'єднані Арабські Емірати виступили зі спільною заявою, в якій закликали Іран відмовитися від будь-яких кроків, які порушують регіональну стабільність. США та їхні союзники в регіоні звинувачують Тегеран у підтримці угруповання аль-Хуті в Ємені і в організації недавніх вибухів на двох танкерах в Оманській затоці.

Німеччина, Франція і Велика Британія 24 червня надіслали Ірану офіційне попередження, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань за «ядерною угодою». Ці три країни, на відміну від США, не виходили з договору і очікують від Ірану виконання його зобов’язань.