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19 листопада 2019, Київ 09:42
Новини | Міжнародні

США змінили позицію щодо єврейських поселень на Західному березі Йордану – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео

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Держсекретар США Майк Помпео заявив 18 листопада, що США змінили позицію з питання про єврейські поселення на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан. У Вашингтоні більше не вважають, що поселення порушують міжнародне право. Помпео вважає, що статус Західного берега має бути визначений у результаті переговорів між Ізраїлем і палестинцями.

Представник лідера Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса назвав рішення США «таким, що суперечить міжнародному праву».

В Ізраїлі привітали рішення США. Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю заявила, що відтепер виправлена «історична помилка». Адміністрація Трампа неодноразово відкидала «помилкові твердження про те, що ізраїльські поселення в Юдеї і Самарії незаконні».

Бенні Ганц, лідер партії «Кахоль-Лаван», переможниці вересневих виборів, також привітав заяву Помпео.

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