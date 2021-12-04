США: республіканці підготували законопроєкт про викладання у школах історії комунізму

Республіканці в Палаті представників Конгресу США представили законопроєкт, який заохочує школи включати до навчальних програм історію комунізму. Документ представила на пресконференції представниця Флориди Марія Салазар, яка народилася в сімʼї кубинських емігрантів, його розробляли 60 членів палати.

За словами Салазар, третина представників покоління Z, які народилися в період з 1997 до 2012 року, прихильно ставляться до комунізму, а понад 40 відсотків міленіалів «кажуть, що мало знають про марксизм». Депутат вважає, що школи мають надати більше знань предмета.

«Правда в тому, що комунізм – це рак, - заявила Салазар. – Єдина рівність, що забезпечує комунізм, – це бути однаково бідними, однаково голодними, однаково пригніченими та однаково висланими».

«Американські учні мають знати про радянські ГУЛАГи... де Сталін навмисно морив голодом 3,5 мільйона українців, - заявив конгресмен Ден Креншоу з Техасу (цитата за «Голосом Америки»). – Вони повинні знати про культурну революцію Мао, внаслідок якої загинули десятки мільйонів китайців, вони повинні знати про сучасне рабство, в якому просто зараз живуть мусульмани-уйгури».

За його словами, законопроєкт має гарантувати, що комунізм «залишиться на звалищі історії – там, де йому і місце». «Школярі повинні знати, що означає футболка з портретом Че Гевари, яку носить їхній однокласник», – додав він.