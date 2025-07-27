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Новини | Міжнародні

Жителів Нью-Йорка попередили про загрозу через лісові пожежі у Канаді

Масштабна пожежа у районі Пасіфік-Палісейдс у Лос-Анджелесі. 7 січня 2025 року
Масштабна пожежа у районі Пасіфік-Палісейдс у Лос-Анджелесі. 7 січня 2025 року

Департамент охорони довкілля штату Нью-Йорк (DEC) та Департамент охорони здоров’я штату у п’ятницю, 26 липня, оголосили попередження про якість повітря для низки регіонів — Лонг-Айленду, Нью-Йоркської агломерації, Нижньої та Верхньої частин долини Гудзону, а також Адирондакських гір.

Причиною став дим від масштабних лісових пожеж, які тривають у Канаді.

Мешканцям цих регіонів радять обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо людям із захворюваннями дихальних шляхів, літнім людям і дітям.

Раніше колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден оголошував режим стихійного лиха в штаті Каліфорнія через масштабні пожежі. Унаслідок пожеж у США щонайменше 16 людей загинули.

Незважаючи зусилля рятувальників, в тому числі вильоти повітряних екіпажів, пожежа продовжувала поширюватися.


Масштабні пожежі у Лос-Анджелесі: є загиблі. Наслідки та руйнування (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Масштабні пожежі у Лос-Анджелесі: є загиблі. Наслідки та руйнування (фотогалерея)


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