Жителів Нью-Йорка попередили про загрозу через лісові пожежі у Канаді

Департамент охорони довкілля штату Нью-Йорк (DEC) та Департамент охорони здоров’я штату у п’ятницю, 26 липня, оголосили попередження про якість повітря для низки регіонів — Лонг-Айленду, Нью-Йоркської агломерації, Нижньої та Верхньої частин долини Гудзону, а також Адирондакських гір.

Причиною став дим від масштабних лісових пожеж, які тривають у Канаді.

Мешканцям цих регіонів радять обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо людям із захворюваннями дихальних шляхів, літнім людям і дітям.

Раніше колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден оголошував режим стихійного лиха в штаті Каліфорнія через масштабні пожежі. Унаслідок пожеж у США щонайменше 16 людей загинули.

Незважаючи зусилля рятувальників, в тому числі вильоти повітряних екіпажів, пожежа продовжувала поширюватися.







