США: у Філадельфії оголошена комендантська година після загибелі чорношкірого чоловіка

В американській Філадельфії 28 жовтня була оголошена комендантська година після того, як у місті розпочалися заворушення.

Протести спалахнули після загибелі озброєного ножем чорношкірого чоловіка, його застрелив поліцейський. Матір загиблого сказала, що він мав психічні проблеми.

Мер Джим Кенні заявив, що Національна гвардія штату Пенсильванія також буде розгорнута, щоб допомогти захистити майно громадян та допомогти поліції. Очікується, що війська почнуть прибувати до Філадельфії 30 жовтня.

Поліція пообіцяла оприлюднити записи з камер поліцейських під час подій, що призвели до смерті 27-річного Волтера Воллеса-молодшого 26 жовтня. Поліція твердить, що її співробітники застрелили Воллеса після того, як він проігнорував наказ кинути ніж.