США запровадили санкції проти колишнього лідера Куби Рауля Кастро

Сполучені Штати запровадили санкції проти колишнього лідера Куби Рауля Кастро та його родини. Про це заявив 26 вересня держсекретар Майк Помпео, пише Reuters.

Вашингтон звинуватив Кастро в порушеннях прав людини і підтримці режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Рауль Кастро – молодший брат лідера кубинської революції Фіделя Кастро. Наприкінці 1950-х років він обійняв посаду міністра збройних сил Куби. З 2006 до 2018 року очолював державу. З 2011 року є лідером владної Комуністичної партії Куби.