США ускладнили поїздки американців на Кубу

Адміністрація Дональда Трампа закрила американським громадянам майже всі можливості для законних поїздок на Кубу. Ці можливості були надані кілька років тому адміністрацією Барака Обами. Міністерство фінансів США оприлюднило нові правила, згідно з якими будуть заборонені групові поїздки в освітніх цілях на Кубу для громадян США і подорожі на острів на круїзних лайнерах, особистих літаках і судах. Нові правила набирають чинності негайно, виняток робиться тоді, коли люди вже придбали квитки або перебувають у круїзі.

Перелік нових обмежень не зачіпає переказ грошей, надісланих американцями кубинського походження родичам на острові. Не скасовуються і польоти американських авіакомпаній на Кубу, але тепер ними можуть скористатися тільки американці, які відвідують родичів на Кубі, і обмежене коло людей, наприклад, журналістів, чиї поїздки пов’язані з виконанням професійних обов'язків. Речник міністерства фінансів США заявив, що в найближчі місяці очікується запровадження нових обмежень щодо Куби.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья, який відкрив посольство Куби у Вашингтоні в 2015 році, назвав нові обмеження «атакою на міжнародне право і брутальним порушенням громадянських прав усіх кубинців».

Обмежувальні правила щодо Куби є реалізацією нового політичного курсу, про який оголосив у квітні радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. Цей курс є відступом від політики потепління відносин із Кубою, яку здійснював попередній президент Барак Обама. Обама відновив перервані ще на початку 1960-х дипломатичні відносини з Гаваною і полегшив режим поїздок на Кубу для громадян США. Згідно з урядовою статистикою Куби, громадяни США швидко стали другою за кількістю групою іноземних туристів – після канадців.

Адміністрація Трампа звинувачує Кубу в підтримці режиму венесуельського президента Ніколаса Мадуро, якого Вашингтон не визнає законно обраним главою держави. Вашингтон стверджує, що Гавана відправила до Венесуели понад 20 тисяч військовослужбовців, які і є головною опорою уряду Мадуро. Куба відкидає ці звинувачення і каже, що йдеться про надіслані до Венесуели лікарів і вчителів у рамках програми, яка надає Кубі венесуельську нафту на пільгових умовах.

Адміністрація Трампа також заборонила фізичним і юридичним особам США укладати угоди з понад 200 кубинськими компаніями та організаціями, які Вашингтон вважає пов'язаними з урядом і службами безпеки. У список цих компаній потрапляють і компанії, які володіють готелями на острові.