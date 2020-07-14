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14 липня 2020, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

США відкидають претензії Пекіна на більшу частину акваторії Південно-Китайського моря

Американські військово-морські навчання в Південно-Китайському морі, архівне фото, 2018 рік

Вашингтон офіційно відкинув претензії Пекіна щодо того, що майже 90% акваторії Південно-Китайського моря є внутрішніми водами Китаю. У офіційному документі 13 липня державний секретар Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати вважають претензії КНР «абсолютно незаконними, як і кампанію залякування щодо контролю» цих вод.

Сполучені Штати давно виступають проти територіальних претензій Китаю на значну частину міжнародного торгового шляху, багатого також на морські та енергетичні ресурси.

На окремі частини Південно-Китайського моря претендують також Індонезія, Філіппіни, В’єтнам, Малайзія, Бруней та Тайвань.

Упродовж останніх років Пекін зміцнив свої позиції в Південно-Китайському морі, будуючи на його атолах військові бази та іншу інфраструктуру. У відповідь Військово-морський флот США регулярно проводить так звані навчання щодо свободи навігації в Південно-Китайському морі.

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