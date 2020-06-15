США: Верховний суд визнав, що ЛГБТ-спільнота має законний захист від дискримінації на робочому місці

Верховний суд США ухвалив важливе для ЛГБТ-спільноти рішення, ухваливши, що давно чинний закон про захист від дискримінації на робочому місці захищає також і цю спільноту.

Як вирішив суд 6 голосами проти 3, стаття закону 1964 року, яка забороняє таку дискримінацію «на ґрунті статі», стосується і ЛГБТ-спільноти.

У згаданій статті Акту про громадянські права працедавцям забороняється дискримінувати працівників «на ґрунті статі, раси, кольору шкіри, національного походження і релігії».

Прямої згадки про сексуальну орієнтацію чи гендерне самовизначення в тому законі немає, тож дотепер працівники з лав ЛГБТ-спільноти, а їх у США близько 8,1 мільйона, фактично не були захищені ним від можливої дискримінації.

Рішення у справі за скаргами двох чоловіків-гомосексуалістів і жінки-трансгендерки, яких звільнили з роботи, підготував суддя Верховного суду Ніл Ґорсач, якого призначив на цю посаду президент Дональд Трамп 2016 року.

У цьому процесі адміністрація Трампа виступала проти позивачів, твердячи, що Конгрес, ухвалюючи 1964 року згаданий закон, не передбачав у ньому захисту прав ЛГБТ-спільноти.

Трамп, зокрема, наказував своїй адміністрації вживати заходів на підрив прав ЛГБТ-спільноти. Зокрема, минулого тижня було оголошено про скасування захисту від дискримінації трансгендерів у системі охорони здоров’я.

Також адміністрація Трампа підтримувала права деяких закладів відмовляти в обслуговуванні гомосексуалістам, якщо ці заклади виступають проти гомосексуальних шлюбів на релігійних підставах, більшості трансгендерів заборонили службу в війську США, а для учнів і студентів-трансгендерів у навчальних закладах міст чи штатів (тобто не приватних) скасували захист їхнього права на доступ до туалетів.