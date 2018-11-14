Конгрес США не встигне схвалити санкції проти Росії до кінця року – Bloomberg

Конгрес Сполучених Штатів не встигне затвердити нові санкції проти Росії до кінця року, повідомляє Bloomberg із посиланням на ключових сенаторів.

За словами конгресменів, у першу чергу законодавці займуться фінансуванням державних структур, розглядом кандидатів на суддівські посади та законопроектом про фермерську діяльність.

Інша причина полягає в тому, що Конгрес вступив у період «кульгавої качки»: до кінця грудня він працюватиме в старому складі, а обрані в листопаді парламентарії розпочнуть виконання обов’язків лише з січня.

Зараз у Конгресі є два законопроекти про масштабні обмеження проти Москви. Один з них містить відповідь на втручання в американські вибори. Він передбачає заморожування активів найбільших російських банків і енергетичних компаній, а також заборону на купівлю американцями російського боргу.

Інший санкційний законопроект був розроблений у серпні. Він передбачає заходи проти енергетичного і фінансового секторів Росії, а також накладає обмеження на операції з її суверенним боргом.

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