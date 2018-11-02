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02 Листопад 2018, Київ 12:27
Новини | Міжнародні

США і ОБСЄ вимагатимуть від Росії розслідувати порушення прав в Чечні

Чеченський активіст Оюб Тітієв, який перебуває за ґратами, як стверджують правозахисники, за сфабрикованими звинуваченнями

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США разом з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вимагатимуть від Росії розслідувати повідомлення про позасудові розправи, тортури, незаконні затримання та інші порушеннях прав людини в російському регіоніЧечні. Про це повідомив на брифінгу 1 листопада офіційний представник Держдепартаменту Роберт Палладіно.

За його словами, Сполучені Штати приєдналися до групи з 16 країн, які закликали використовувати для цього розслідування Московський механізм ОБСЄ. Він був створений на конференції з прав людини в Москві в 1991 році для проведення короткострокових місій зі встановлення фактів конкретних порушень прав людини. На сьогодні Московський механізм використовувався тільки сім разів, у Росії це перший випадок.

Сполучені Штати та інші країни ОБСЄ неодноразово чинили тиск на Росію, вимагаючи розслідувати «тривожні повідомлення» про незаконні дії в Чечні проти представників ЛГБТ-спільноти, правозахисників і неурядових організацій, заявив Палладіно.

Деякі країни зажадали від Москви притягнути до відповідальності винних у таких порушеннях і зловживаннях. Однак Росія не змогла дати змістовну відповідь на неодноразові прояви стурбованості з боку міжнародного співтовариства, тому Вашингтон спільно з європейськими партнерами має намір викрити порушення прав людини в Росії, зазначив представник Держдепартаменту США.

Із заявою виступили також голова Гельсінкської комісії США сенатор Роджер Вікер і член комісії, сенатор Бен Кардін. Вони вважають, що вже давно настав час для авторитетного, незалежного розслідування порушень прав людини в Чечні.

ОБСЄ не може ігнорувати повідомлення про насильницькі зникнення, тортури та інші «кричущі злочини». Безкарність за такі злочини створює все більш небезпечну і нестабільну обстановку в регіоні, який уже переповнений насильством, тероризмом і страхом, ідеться в заяві. Американські сенатори закликали уряд Росії співпрацювати з місією ОБСЄ зі встановлення фактів порушень прав людини в Чечні.

Про зникнення людей і позасудові розправи в Чечні, а також про переслідування і вбивства геїв у цьому російському регіоні неодноразово писало незалежне російське видання «Новая газета». Російські та міжнародні правозахисні організації закликали до розслідування дій влади Чечні.

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