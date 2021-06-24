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США: одна людина загинула, десятки вважають зниклими після обвалу будинку в Маямі

Сотні рятувальників намагаються знайти тих, хто вижив, серед уламків

Щонайменше одна людина загинула, ще 99 вважають зниклими після того, як у Маямі, штат Флорида, у США частково обвалився 12-поверховий житловий будинок на березі океану.

Сотні рятувальників намагаються знайти тих, хто вижив, серед уламків. За даними влади, 35 людей вдалося врятувати з-під завалів. Поки що неясно, скільки саме людей було всередині будівлі у момент обвалу.

Губернатор штату Рон ДеСантіс не виключив, що число жертв може збільшитися.

Будівля налічувала понад 130 квартир.

Причина обвалу будинку наразі невідома.

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