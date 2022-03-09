У США помер чоловік, якому першому пересадили серце свині

У США помер 57-річний Девід Беннет, якому 7 січня першому пересадили серце генетично модифікованої свині, повідомляється на сайті медичного центру Університету Меріленду.

Стан Беннета почав погіршуватися кілька днів тому. Після того, як стало зрозуміло, що йому не стане краще, чоловікові надали паліативну допомогу. Він зміг поговорити зі своєю родиною в останні години свого життя, йдеться у повідомленні. Лікарі поки що не назвали точну причину смерті.

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У Беннета була аритмія, і вперше він став пацієнтом лікарні в жовтні 2021 року. Пересадити людське серце йому було неможливо, тому пересадка серця генетично модифікованої свині була єдиним варіантом. При цьому Девід Беннет був поінформований про ризик процедури. 10 січня 2022 року університетський центр повідомив, що через три дні після трансплантації серця Беннет почувався добре.

У США провели першу у світі операцію з пересадки людині серця свині:

«Ми спустошені втратою пана Беннета. Він виявився сміливим і благородним пацієнтом, який боровся до кінця», – зазначив лікар Бартлі Гріффіт, який проводив операцію з пересадки серця.

За словами сина Беннета, його родина сподівається, що це допоможе в подальших зусиллях у вирішенні питання нестачі органів для пересадки. «Ми вдячні за кожен інноваційний момент, за кожну божевільну мрію, за кожну безсонну ніч, яка привела до цього історичного кроку, – цитує слова Девіда Беннета-молодшого The Guardian. – Ми сподіваємось, що ця історія може стати початком надії, а не кінцем».

Як повідомлялося у січні, серце, яке пересадили Девіду Беннету, належало свині, яка була генетично змінена, щоб усунути ген, який виробляє певний цукор, який може викликати сильну імунну відповідь і відторгнення органів. Лікарі також давали пацієнтові ліки разом зі звичайними препаратами проти відторгнення, щоб придушити імунну систему і запобігти відторгненню органу.

Беннет погодився на експериментальну процедуру після того, як усі інші способи лікування виявилися неефективними і він не міг отримати донорське серце через надто поганий стан здоров’я.

«Вибір був простий: померти чи зробити цю трансплантацію, – казав Девід Беннет перед операцією. – Я хочу жити. Я знаю, це стрибок у невідоме. Але це мій єдиний вибір».

Минулого року понад 41 тисяча американців отримали донорський орган. Майже чотирьом тисячам американців провели трансплантацію серця. Але потенційний попит на донорські органи набагато вищий. В останнє десятиліття активно ведуться експерименти зі свинями, під час яких за допомогою генної інженерії вчені намагаються вивести тварин, органи яких не відторгатимуться організмом людини.