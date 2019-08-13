У США називають Стівена Бігуна імовірним новим послом у Росії

Спеціальний представник США на переговорах із КНДР Стівен Бігун розглядається президентом Дональдом Трампом як кандидат на посаду посла Сполучених Штатів у Росії, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Білому домі.

Новинний ресурс Vox, посилаючись на двох людей в оточенні Дональда Трампа, також стверджував, що Бігун є основним претендентом на цю роботу.

Минулого тижня американське посольство в Москві оприлюднило лист чинного посла США в Росії Джона Гантсмана президенту Трампу з проханням про відставку з 3 жовтня. Поки немає інформації про інших можливих кандидатів на посаду керівника дипломатичної місії США в Росії.

56-річний Стівен Бігун вивчав політичні науки і російську мову в Мічиганському університеті. На початку дев’яностих років він був головою представництва Міжнародного республіканського інституту в Москві. У президентство Джорджа Буша-молодшого працював радником із зовнішньополітичних питань у Білому домі.

У момент найгірших за останні 20 років американо-російських відносин посада американського посла в Москві вважається однією з найскладніших в американському дипломатичному відомстві. Джон Гантсман у своєму листі написав, що американським дипломатам доводиться працювати у «ворожій» атмосфері.