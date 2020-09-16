Синоптики попереджають про небезпеку сильних повеней у США

Синоптики, які стежать за ураганом «Саллі» в Мексиканській затоці, заявляють, що він стане «гігантським утворювачем дощу», який може спричинити небезпечні історичні повені вздовж узбережжя США та внутрішніх річок.

Очікується, що 16 вересня стихія досягне американського узбережжя, повідомляє Національний центр ураганів США. За прогнозами, на узбережжі випаде від 25 до 50 сантиметрів дощу, що зробить імовірною «історичну небезпеку, що загрожує життю». Штормовий сплеск уздовж узбережжя Алабами може сягати 1,8 метра.

Губернатор штату Алабама Кей Айві закликав жителів поблизу затоки Мобайл та низинних районів біля річок евакуюватися, якщо умови все ще дозволяють це зробити.

«Саллі» стане восьмим тропічним штормом чи ураганом, який вразить США цього року.