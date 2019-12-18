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18 грудня 2019, Київ 10:13
Новини | Міжнародні

У США продовжують підготовку закону «про захист від агресії Кремля»

Один із авторів законопроєкту, сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем

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Американські сенатори продовжують обговорення законопроєкту про санкції проти Росії, який один із авторів документа республіканець Ліндсі Ґрем називав «санкціями з пекла». Нині аналітики припускають, що реальний вплив цього акту на економіку Росії буде незначним.

Комітет Сенату з міжнародних зв'язків обговорить «Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля» із поправками під час засідання 18 грудня. Двопартійний законопроєкт, відомий за абревіатурою DASKA, передбачає санкції проти Росії за втручання в демократичні процеси за кордоном, а також за її «зловмисні» дії в Сирії та агресію проти України.

DASKA має на меті унеможливити або ускладнити нові російські державні запозичення, покарати банки, які підтримують зусилля Кремля з метою «підірвати демократичні інститути в інших країнах», окремих осіб, які продають товари чи послуги нафтогазовій галузі країни, російській кіберіндустрії, а також осіб, наближених до президента Росії Володимира Путіна.

Якщо сенатський комітет затвердить документ, він буде поданий на голосування в Палаті представників та Сенаті. Підписання президентом можливе вже в 2020 році

Росія оцінила потенційну загрозу нових санкцій і вжила заходів, щоб убезпечити від них свою економіку, вважають аналітики.

Російські валютні та золотовалютні резерви за останній рік зросли майже на 20% до 550 мільярдів доларів. Співвідношення державного боргу до валового внутрішнього продукту становить менш як 20%, це дуже мало порівняно з іншими великими економіками.

«Про це (потенційні нові санкції – ред.) було настільки добре повідомлено, що дало Росії час на підготовку. Якщо питання в тому, чи ми шкодитимемо Росії, відповідь – ні», – сказала Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Вашингтонського інституту міжнародних фінансів.

Російські банки мають достатньо вільних грошей, щоб викупити одержавний борг, який утримують іноземці, вказує Рибакова. Наприклад, відсутність у Росії потреби в позиках в іноземній валюті зробила марним ухвалене на початку 2019 року рішення Міністерства фінансів США заборонити банкам США брати участь у нових розміщеннях суверенного боргу Росії.

Значна кількість росіян, пов’язаних із офіційною Москвою, також репатріювали гроші та активи, які вони утримують за кордоном.

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