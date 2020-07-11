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11 липня 2020, Київ 15:30
Новини | Міжнародні

Присяжні у США визнали росіянина винним у викраденні 112 мільйонів акаунтів із соцмереж

Євген Нікулін на Youtube-каналі smotra.TV, архівне фото, 2015 рік

Журі присяжних у Сан-Франциско визнало росіянина Євгена Нікуліна винним у викраденні даних 112 мільйонів користувачів соціальних мереж LinkedIn і Formspring і сервісу Dropbox у 2012 році. 32-річному хакеру загрожують десятки років в'язниці.

Нікулін був затриманий у Празі в жовтні 2016 року на запит Інтерполу. Його видачі пізніше вимагала Росія. Сам він попросив притулку в Чехії. У квітні 2018 року Нікулін був екстрадований до США. Пізніше Конституційний суд Чехії визнав це рішення незаконним.

Нікулін відповідальний за один із найбільших витоків даних в історії США, нагадує агентство Bloomberg. За це йому загрожують десятки років в’язниці.

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