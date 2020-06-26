Російського хакера Буркова засудили в США до 9 років в’язниці

Суд у США засудив до 9 років в’язниці росіянина Олексія Буркова за звинуваченням у кіберзлочинах. Звинувачення вимагало засудити його до 15 років позбавлення волі.

Раніше Бурков визнав провину за двома пунктами – в крадіжці особистих даних власників кредитних карт і відмиванні грошей. Ще три пункти звинувачення з Буркова зняли.

Програміст Олексій Бурков був затриманий у 2015 році в аеропорту Тель-Авіва за запитом Вашингтона. У листопаді 2019 року росіянина екстрадували до США, попри протести Росії.