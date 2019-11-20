Сенат США схвалив законопроєкт про захист прав людини в Гонконгу

Сенат США 19 листопада одноголосно схвалив законопроєкт про захист прав людини в Гонконгу. Це відбулося на тлі масових протестів у місті, де вже кілька місяців триває протистояння підтримуваної Пекіном місцевої влади і демонстрантів, які вимагають дотримання громадянських прав і демократичних свобод.

Законопроєкт вимагає, щоб держсекретар щонайменше раз на рік звітував перед Конгресом про ситуацію в Гонконгу. Лише в разі, якщо місто матиме достатню автономію, США продовжуватимуть щодо Гонконгу торгові преференції. Також документ передбачає можливість запровадження санкцій проти чиновників, причетних до порушення прав жителів Гонконгу.

Раніше інша редакція цього законопроєкту була схвалена в Палаті представників. Тепер обидві палати Конгресу мають узгодити остаточний текст, який надійде на підпис президенту.

Як повідомляє «Голос Америки», Білий дім поки не визначився зі своєю позицією щодо документа. Частина радників Дональда Трампа вважають, що він може перешкодити укладанню торгової угоди з Китаєм. Інші виступають за те, щоб заявити жорстку позицію на захист прав людини в Гонконгу.

У самому Гонконгу триває протистояння на території кампуса Політехнічного університету. Там забарикадувалися кількадесят людей, які відбиваються від поліції «коктейлями Молотова», камінням і стрілами.