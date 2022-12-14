Маніпулювали початківцями-інвесторами у соцмережах. США звинувачують 8 чоловіків у шахрайстві

США звинувачують вісьмох чоловіків у отриманні понад 100 мільйонів доларів незаконного прибутку на фондовому ринку шляхом маніпулювання початківцями-інвесторами, своїми підписниками в соціальних мережах, повідомляє агенція AP.

Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) заявили, що з початку 2020 року приблизно до квітня цього року чоловіки, які зібрали понад 1,5 мільйона підписників у Twitter, керували схемою «викачування та скидання».

Сім впливових людей у соціальних мережах рекламували себе як успішних трейдерів у Twitter і чатах Discord і заохочували своїх підписників купувати певні акції, повідомила SEC.

Коли ціни або обсяги просуваних акцій зростали, впливові особи «регулярно продавали свої акції, жодного разу не розголошуючи про свої плани скинути цінні папери під час їх просування», – заявило агентство.



«Відповідачі використовували соціальні медіа, щоб зібрати велику кількість підписників, інвесторів-початківців, а потім скористалися перевагами своїх підписників, постійно подаючи їм дезінформацію», – сказав Джозеф Сансоне з Комісії з цінних паперів та цінних паперів.

У заяві SEC були названі Перрі Метлок (@PJ_Matlock), Джон Рибарцизк (@Ultra_Calls) і Едвард Константін (@MrZackMorris) з Техасу; Томас Куперман (@ohheytommy) і Гері Діл (@notoriousalerts) з Каліфорнії; Мітчелл Хеннесі (@Hugh_Henne) з Нью-Джерсі; і Стефан Хрватин (@LadeBackk) із Флориди.

Восьма людина, Деніел Найт (@DipDeity) з Техасу, був співорганізатором подкасту, який рекламував обвинувачених як експертів і торгував разом з ними.

У Міністерстві юстиції заявили, що обвинувачені демонстрували свій «екстравагантний спосіб життя», щоб дурити інших.

У разі визнання їх винними кожному загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років ув'язнення за змову з метою шахрайства з цінними паперами та за звинуваченнями у шахрайстві з цінними паперами, повідомили в департаменті.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) посилює репресії проти впливових осіб соціальних мереж і знаменитостей, які рекламують фінансові продукти, зокрема криптовалюту.