Стрілянина в Каліфорнії: наразі не менш ніж троє загиблих

У США повідомляють про не менш ніж трьох загиблих і 12 поранених під час стрілянини у штаті Каліфорнія на святі їжі 28 липня.

При цьому депутат міськради міста Ґілрой, де сталася стрілянина, попередив, що це лише попередні дані.

За даними агентств, двох важко поранених везуть із місцевої лікарні в місті Ґілрой, де сталася стрілянина, до більшого медичного центру, очікують на доставлення ще трьох.

Також на місці події працюють агенти спецслужб США.

Один зі свідків повідомив телемережі «Ен-бі-сі», що стрілець – білий чоловік у віці близько 30 років.

Інших подробиць наразі немає.

У соцмережах публікують відеозаписи, на яких чутно звуки, схожі на постріли, і люди кидаються бігти геть.

Іще один свідок розповів агентству «Ройтерз», що люди почали перекидати столи і прориватися крізь загорожі, щоб утекти швидше.

Це був третій і останній день «Ґілройського свята часнику», яке святкують із 1979 року. Воно, зокрема, відоме часниковим морозивом, також там проводять кухарські змагання і виступає жива музика.

Місто Ґілрой, із майже 50-тисячним населенням, розташоване за півсотні кілометрів на південь від великого міста Сан-Хосе. «Свято часнику», на якому збирають доброчинні внески для місцевих шкіл, гуманітарних проектів та неурядових організацій, щороку відвідують десятки тисяч людей.