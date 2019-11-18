Стрілянина в Каліфорнії: четверо загиблих, шестеро поранених

Чотири людини загинули і щонайменше шість зазнали поранень під час стрілянини на перегляді футбольного матчу в каліфорнійському місті Фресно у США. П'ятеро поранених перебувають у критичному стані.

Інцидент стався ввечері в неділю на вечірці в одному з приватних будинків. Злочинець зник, поліція займається його пошуками.

За свідченнями очевидців, близько 20:00 за місцевим часом озброєний чоловік проник у двір житлового будинку і почав стрілянину. У будинку перебували близько 35 людей. Сусіди повідомили про постріли в службу порятунку.

Стрілянина у Фресно – вже другий такий випадок за останні кілька днів у Каліфорнії. 14 листопада сталася атака з застосуванням зброї в школі в передмісті Лос-Анджелеса. Тоді загинули двоє підлітків.

За даними некомерційної організації Everytown, яка виступає за посилення контролю за обігом вогнепальної зброї у США, за рік у країні сталося щонайменше 85 інцидентів із застосуванням зброї.