Пентагон: США завдали повітряних ударів по об’єктах у Сирії

Увечері 25 лютого американська армія завдала повітряних ударів по кількох об’єктах у Сирії. Ці об’єкти використовували дві воєнізовані групи, підтримувані Іраном, повідомив речник оборонного відомства США Джон Кірбі.

Згідно із його заявою, були знищені кілька будівель поруч із контрольно-пропускним пунктом на кордоні з Іраком. Анонімні джерела в Пентагоні повідомляють, що ці приміщення використовувалися для зберігання контрабандної зброї, що використовується проіранськими групами.

Удари здійснені у відповідь на серію ракетних атак в Ірбілі на півночі Іраку 15 січня, тоді були поранені кілька американських військовослужбовців і вбитий громадянин Філіппін, який працював за контрактом із Пентагоном. США тоді вказували, що покладають провину за цю атаку на Іран.

Речник Пентагону заявив 25 лютого, що удар по об’єктах у Сирії «надсилає недвозначний сигнал: президент Байден діятиме, захищаючи американських військовослужбовців-членів міжнародної коаліції». Президент США Джо Байден особисто санкціонував удари після консультацій із союзниками, включно з членами міжнародної коаліції в Сирії.