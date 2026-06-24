США провели перші випробування системи ПРО «Золотий купол» – Геґсет

Сполучені Штати провели перші випробування системи протиракетної оборони «Золотий купол».

«Сьогодні перше випробування проєкту «Золотий купол для Америки» пройшло з повним успіхом, і для мене було честю стати свідком цього особисто», – написав у мережі Х міністр війни США Піт Геґсет.

Очільник військового відомства та головний технічний директор Пентагону Еміль Майкл були присутні на демонстрації лазерної та мікрохвильової зброї у Нью-Мексико.

«Золотий купол» покликаний створити мережу із сотень супутників, щоб виявляти, відстежувати і перехоплювати ракети, що наближаються до повітряного простору Сполучених Штатів. Амбітна програма США покликана протистояти загрозам із боку Китаю та Росії.

Ідея створення «Золотого купола» була натхненна ізраїльською системою протиракетної оборони «Залізний купол».