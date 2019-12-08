США відновили мирні переговори з талібами

Сполучені Штати і рух «Талібан» відновили 7 грудня мирні переговори. Це відбулося через три місяці після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився перервати діалог, головною метою якого є припинення війни в Афганістані.

Переговори відбуваються в Досі, столиці Катару, де знаходиться керівництво воєнізованого угрупування, розповіло джерело в адміністрації США «Голосу Америки». «Мета обговорення – зниження насильства, яке приведе до переговорів всередині Афганістану і перемир’я», – сказало джерело. Американську делегацію знову очолив Залмай Халілзад, спецпредставник Держдепартаменту зі встановлення миру в Афганістані.

Наприкінці зустрічі представник «Талібану» написав у твітері, що обидві сторони продовжать дискусію 8 грудня. «Переговори почалися з того моменту, на якому вони зупинилися. Ми обговорили підписання угоди і супутні питання», – заявив Суха Шахін, не навівши деталей.

У вересні Трамп перервав мирні переговори з талібами після загибелі 12 людей у результаті вибуху в Кабулі. Тоді було вбито одного американського військового.

Наприкінці листопада Трамп прибув із неоголошеним візитом до Афганістану. Він підтвердив, що його адміністрація відновила переговори з талібами, а «Талібан» готовий до припинення вогню. Цю заяву підтвердили й самі таліби.