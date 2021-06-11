Мін’юст США буде розслідувати намагання адміністрації Трампа перехоплювати спілкування демократів

Міністерство юстиції США буде розслідувати намагання цього ж міністерства за часів президентства Дональда Трампа перехоплювати дані про електронне спілкування представників Демократичної партії в Конгресі, повідомили в Мін’юсті 11 червня.

Цьому оголошенню передували повідомлення, що 2018 року Мін’юст перехопив від компанії Apple частину даних про спілкування двох із визначних конгресменів-демократів у Палаті представників, а також частини працівників їхніх апаратів і навіть членів їхніх родин.

Перехоплення цих даних було елементом намагань адміністрації Трампа з метою з’ясувати, хто публічно викривав таємні і службові інформації, пов’язані з розслідуваннями втручання Росії у внутрішні справ США й із іншими питаннями національної безпеки.

У згаданих випадках немає ніякої інформації про те, щоб Мін’юст використав згадані дані для реального судового переслідування будь-кого.

Міністерство юстиції США вповноважене розслідувати витоки інформації і робить це регулярно, але таке розслідування, що стосується членів Конгресу, вкрай рідкісне.

Представники Демократичної партії в Конгресі назвали ці викриття разючими, демократи в Сенаті закликали виступити зі свідченнями двох міністрів юстиції часів президентства Трампа.

За повідомленнями, Мін’юст тоді отримав тоді так звані метадані, що охоплюють інформацію стосовно спілкування, як-то дані про час і тривалість спілкувань, місця розташування співрозмовників тощо – але не сам зміст тих спілкувань, як-то записи розмов, переслані під час тих спілкувань фотографії, інші файли, електронні листи тощо.