США: Трамп оскаржує в суді право Конгресу на документи про його бізнес

Президент США Дональд Трамп і його компанія Trump Organization позиваються до голови комітету з нагляду Палати представників Конгресу Елайї Каммінґса, заявляючи про незаконність його вимоги про надання комітету документів, пов’язаних із підприємницькою діяльністю Дональда Трампа до вступу на посаду президента.

Можливий судовий розгляд є наступним етапом у протистоянні між демократами, які контролюють Палату представників, і президентом, який прагне не оприлюднювати свої податкові декларації. У позові зазначається, що запит не має обґрунтованої мети і є спробою завдати політичної шкоди президенту.

Каммінґс, демократ зі штату Меріленд, вимагає документи у бухгалтерської компанії Mazars USA, яка веде звітність для президента і його корпорації, фінансові документи Трампа. За словами Каммінґса, скарга адвокатів Трампа не є юридично аргументованою, і в ній міститься безліч неточної інформації.

Зі свого боку, адвокати Трампа звинувачують Каммінґса в тому, що він не проконсультувався з республіканцями в комітеті Палати представників, перш ніж вимагати документи, а також те, що він спирався на свідчення колишнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена, який зізнався, що брехав Конгресу США під присягою. Коен нині відбуває тюремний термін за неправдиві свідчення у зв’язку з операцією з нерухомим майном у Москві, в якій брав участь і Трамп.

Судовий позов, у якому заперечується право Конгресу розслідувати дії президента, прямо не пов’язані з його діяльністю як голови виконавчої гілки влади, є відповіддю Білого дому на спроби Палати представників збільшити число розслідувань щодо адміністрації Дональда Трампа і президента.