США збили турецький безпілотник, який підійшов занадто близько до американських військ у Сирії

Американські винищувачі F-16 5 жовтня збили турецький безпілотник, який підійшов надто близько до американських військ у Хасаці, Сирія, повідомили в Пентагоні. Це перший випадок ураження військами США літального апарату країни-союзника по НАТО.

За повідомленням, безпілотник скидав бомби на найближчі цілі, і хоча він не цілився в американські війська, він був досить близько, щоб становити небезпеку для американських сил.

«Немає ознак того, що Туреччина навмисно цілила в сили США», – сказав речник Міністерства оборони США Патрік Райдер журналістам.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що збитий дрон не належав збройним силам Туреччини, проте не повідомило, чиєю саме власністю був знищений безпілотний апарат.

Як повідомило агентство Reuters, після інциденту міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався зі своїм турецьким колегою. За словами Райдера, ця розмова була «плідною».

Обидві країни є членами НАТО.

Інцидент стався, як зазначає Reuters, у делікатний момент для відносин між Туреччиною та США. Вашингтоні сподіваються, що Туреччина ратифікує угоду про приєднання Швеції до НАТО.