США: демократи прагнуть збільшити число суддів у Верховному суді

Демократи в Конгресі США планують запропонувати законопроєкт про збільшення числа суддів Верховного суду з дев’яти до 13.

Раніше президент США Джо Байден підписав указ про створення комісії з реформування Верховного суду. Комісія працюватиме впродовж півроку. Документ серед іншого передбачає збільшення числа суддів.

У Верховному суді США зараз шість суддів дотримуються консервативних позицій. Демократи вважають, що законопроєкт, у разі його ухвалення, послабить контроль консерваторів в суді. Спостерігачі відзначають, що пропозиція викличе різку критику з боку республіканців.

Верховний суд США є найвищою судовою інстанцією країни. Судді обіймають посаду довічно, але можуть піти у відставку за власним бажанням.

У 2020 році одне з місць у суді стало вільним після смерті судді Рут Бейдер Ґінзбурґ. Її місце зайняла Емі Коні Барретт. Кандидатуру Барретт запропонував тодішній президент США республіканець Дональд Трамп. За час президентського правління він провів через Сенат три кандидатури і сформував у Верховному суді консервативну більшість.