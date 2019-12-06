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06 грудня 2019, Київ 23:06
Новини | Міжнародні

Саудівський курсант застрелив трьох американських військових

База ВМС США Пенсакола

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Зловмисник, який застрелив трьох військовослужбовців США на базі Пенсакола (штат Флорида), був саудівським курсантом, заявили офіційні американські джерела. Підозрюваний проходив навчально-тренувальні заняття на американській військово-морській базі. Він був застрелений після нападу на своїх колег у навчальному приміщенні.

Шериф місцевої поліції підтвердив, що ще вісім людей зазнали поранень у результаті нападу. Підозрюваний вів вогонь із пістолета.

«Очевидно, що уряд Саудівської Аравії має полегшити становище потерпілих», – заявив губернатор Флориди Рон ДеСантіс. На місці події триває розслідування, імена убитих не будуть названі до сповіщення родичів, заявило командування ВМС.

У Пенсаколі служать 16 тисяч військовослужбовців і працює 7 тисяч 400 вільнонайманих цивільних.

Це другий інцидент зі стріляниною на військовій базі США за останні дні. У середу американський моряк застрелив двох робітників на базі ВМС Перл-Харбор.

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