Американські військові заявляють про захоплення в Індійському океані танкера, пов’язаного з Іраном

Індо-Тихоокеанське командування збройних сил США 5 червня оголосило, що американські війська провели операцію з вилучення та перевірки танкера MT Davina без громадянства, який наразі перебуває під санкціями, в Індійському океані протягом ночі.

«Ми продовжимо глобальне морське правоохоронне управління, щоб зруйнувати незаконні мережі та перехоплювати судна, що надають матеріальну підтримку Ірану, де б вони не діяли», – написало командування США у соцмережі X.

Агентство Reuters повідомило, що до MT Davina, супертанкера місткістю до 2 мільйонів барелів сирої нафти, застосували санкції США в жовтні 2024 року за його участь у торгівлі іранською нафтою, на основі даних відстеження суден.

Судно, також відоме як «Ленуар», востаннє бачили 5 червня поблизу південного узбережжя Шрі-Ланки. Окремі дані судноплавства також показують, що судно було майже повністю завантажене нафтовим вантажем.

Сполучені Штати запровадили морську блокаду Ірану з 13 квітня, а іранські військові сили відкрили вогонь по деяких суднах, щоб запобігти проходу суден через Ормузьку протоку, біля входу в Перську затоку.

За останні місяці американські війська перехопили кілька комерційних суден і танкерів в Індійському океані.